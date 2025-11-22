Phone 17e может стать самым доступным новым iPhone весной 2026 года | The GEEK
Phone 17e может стать самым доступным новым iPhone весной 2026 года

Изменений минимум.
Редакция The GEEK сегодня в 17:33

Аналитик GF Securities Джефф Пу сообщает, что будущий iPhone 17e получит минимальные отличия от текущего iPhone 16e. По данным источника, Apple сохранит дизайн и большую часть характеристик, ограничившись обновлением платформы и фронтальной камеры.

По информации Пуа, модель перейдёт на чип Apple A19 и получит 18-мегапиксельную фронталку — такую же, как в основной линейке iPhone 17. Остальные параметры, включая частоту обновления дисплея, останутся прежними: экран 120 Гц в этой категории пока не ожидается.

Продажи iPhone 16e показали стабильный спрос в бюджетном сегменте Apple, поэтому компания, вероятно, не будет пересматривать формулу устройства. Эксперты отмечают, что при сохранении цены обновление найдёт покупателя даже без значительных изменений.

Джефф Пу ранее корректно предсказывал переход на LPDDR5 и 48 Мп сенсор в iPhone 14 Pro, а также перископные камеры в iPhone 15 Pro.

