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Новости

Появился список современных смартфонов, которые получат HarmonyOS

В сети появился список устройств, которые получат операционную систему HarmonyOS 2.0. При этом речь идёт об уже существующих решениях.

Итак, в рамках первой волны обновлений новую операционную систему получат такие модели:

  • P40
  • Mate 40
  • Mate 40 Pro
  • Mate 40 Pro+
  • Mate 40 RS
  • Mate X2
  • Nova 8
  • Nova 8 Pro
  • MatePad Pro

В будущем список пополнится и другими решениями. Как минимум, это будут смартфоны V-серии. А до конца года новую систему установят на 100 млн гаджетов от сторонних производителей и 200 млн фирменных устройств.

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Источник:
Mydrivers

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