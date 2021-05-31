Появился список современных смартфонов, которые получат HarmonyOS

В сети появился список устройств, которые получат операционную систему HarmonyOS 2.0. При этом речь идёт об уже существующих решениях.
Итак, в рамках первой волны обновлений новую операционную систему получат такие модели:
- P40
- Mate 40
- Mate 40 Pro
- Mate 40 Pro+
- Mate 40 RS
- Mate X2
- Nova 8
- Nova 8 Pro
- MatePad Pro
В будущем список пополнится и другими решениями. Как минимум, это будут смартфоны V-серии. А до конца года новую систему установят на 100 млн гаджетов от сторонних производителей и 200 млн фирменных устройств.
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