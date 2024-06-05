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Сотрудники OpenAI написали открытое письмо с предупреждением об опасности ИИ

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Валентин Снежин сегодня в 12:32

В открытом письме, опубликованном группой из 13 действующий и бывших сотрудников OpenAI и Google DeepMind, содержится серьёзное предупреждение о рисках, связанных с искусственным интеллектом и о недостаточном надзоре за компаниями, работающими в этой области.

Авторы письма указывают на многочисленные угрозы, включая возможность манипуляций, распространение дезинформации и потерю контроля над автономными системами, что, как они утверждают, может привести к катастрофическим последствиям, вплоть до вымирания человечества.

В письме также предлагаются конкретные меры для снижения рисков, связанных с развитием ИИ. Подписавшиеся настаивают на следующих действиях:

  • Избегать заключения соглашений, которые препятствуют критике в отношении рисков, связанных с ИИ.
  • Обеспечить анонимный процесс передачи информации о возможных рисках советам директоров, регулирующим органам и независимым экспертам.
  • Поддерживать культуру открытой критики, одновременно защищая коммерческую тайну.
  • Исключить репрессии в отношении сотрудников, которые публично делятся информацией о рисках, если другие способы донести проблему не сработали.
  • Среди подписавшихся на письмо – 7 бывших и 4 текущих сотрудника OpenAI, а также 1 бывший и 1 нынешний сотрудник Google DeepMind.

Компания OpenAI (разработчик ChatGPT), со своей стороны, якобы угрожала сотрудникам потерей принадлежащих им акций за публичные высказывания и заставляла подписывать соглашения о неразглашении информации, препятствующие любой критике.

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Теги: 
Источник:
MacRumors
Валентин Снежин

Валентин Снежин

Редактор. Зависимая от гаджетов и кофеина форма жизни. Пишу горячие новости и разбираю сложные темы.
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