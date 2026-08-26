Снимки платы складного iPhone утекли в сеть
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Снимки платы складного iPhone утекли в сеть

Складной iPhone может получить 5,5-дюймовый внешний экран и выйти вместе с iPhone 18 Pro в следующем месяце.
Фото аватара
Редакция The GEEK сегодня в 15:14
Снимки платы складного iPhone утекли в сеть

В сети появились фото и видео, которые сообщает как кадры платы будущего складного iPhone Apple. На снимках заметны CPU, разъём шарнира, коннектор шлейфа и другие элементы.

Отдельно на Baidu всплыл схожий чертёж от поставщика ремонтных деталей MIJING. В обоих случаях речь идёт о одних и тех же компонентах, но подлинность материалов не подтверждена.

Снимки платы складного iPhone утекли в сеть

Если утечка верна, первый складной iPhone покажут вместе с iPhone 18 Pro в следующем месяце. Ранее слухи приписывали устройству 5,5-дюймовый внешний экран, 7,8-дюймовый внутренний дисплей, чип A20 Pro, батарею на 5000 мАч и двойную основную камеру на 48 Мп.

Также ожидаются две фронтальные камеры на 18 Мп — для внешнего и внутреннего экранов. Цена, по слухам, начнётся минимум с $2000.

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