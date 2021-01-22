Смартфон с раздвижным дисплеем от LG не выйдет

Еще на выставке CES 2021, представители LG поразили публику своим собственным смартфоном с раздвижным дисплеем, как его тогда назвали – Rollable-смартфоном. Но с тех пор прошло время, а о девайсе нет информации. Хотя, на тот момент сообщалось, что выход на рынок запланирован в сентябре. Но уже чуть позже, эта информация была опровергнута. Сейчас же вообще нет уверенности в том, что данный аппарат вообще появится на рынке.

И хотя представители LG заявляют, что все также уверены в запуске смартфона и готовы для сотрудничества, перспективы увидеть Rollable-смартфон в действии выглядят туманными. Более того, генеральный директор LG вообще не видит смысла присутствия компании на рынке смартфонов и уже начал переговоры по продаже мобильного подразделения потенциальным покупателям.

И это неудивительно, ведь мобильное подразделение последние годы не приносило доходов компании. Согласно последним финансовым отчетам, за 2020 года компания потеряла порядка 800 миллиардов долларов, а общий убыток, начиная 2015 года составляет 4,5 млрд. долларов.