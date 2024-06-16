Слухи: известны характеристики бюджетного Honor X60i

В мая Honor представила серию Honor 200, в начале июня анонсировала Magic V Flip, а в ближайший месяц планирует «вывести из тени» Magic V3. Теперь же в базе данных сертификационной платформы TENAA появилась информация о новом смартфоне. Предположительно, новинка будет относиться к семейству Honor X60 и выйдет под номером X60i.

Согласно TENAA, модель Honor X60i получит размеры 161,05×74,55×71,8 мм и вес в 172 грамма. Никакого AMOLED дисплея ждать не стоит — только 6,7-дюймовую ЖК-панель с разрешением FHD+. На передней стороне устройства разместится камера на 8 Мп, а на задней — основная на 50 Мп и дополнительная на 2 Мп.

Honor X50i 2023 года



Что касается начинки, X60i будет работать на базе 8-ядерного процессора с частотой 2,4 ГГц. Известны также и различные варианты памяти: 6/128 ГБ, 8/256 ГБ, 12/512 ГБ и 16/1024 ГБ. Поддержки внешнего накопителя точно нет. А за питание отвечать аккумулятор на 5000 мАч, вероятно, без функции быстрой зарядки.

Никакой информации о внешнем виде Honor X60i пока что нет. Но уже можно представить примерный порядок цен. Так прошлая модель в конфигурациях 8/256 и 12/256 ГБ стоила 19 и 22 тысячи рублей.