Слухи: известны память и расцветки грядущего realme 13 Pro+

На данный момент компания realme работает сразу над двумя смартфонами: игровым флагманом realme GT 6, о котором мы рассказали в отдельной новости, и над еще не анонсированным realme 13 Pro+. Как раз о последнем неожиданно появилась инсайдерская информация.

Согласно слухам, грядущий 13 Pro+ получит еще не вышедший чипсет Snapdragon 7s Gen 3. А вот остальные характеристики касаются только модели для индийского рынка. Смартфон поступит туда в двух вариантах расцветок: Monet Gold и Emerald Green, а также с четырьмя возможными конфигурациями памяти: 8/128 ГБ, 8/256 ГБ, 12/256 ГБ и 12/512 ГБ.

Цена, дата релиза и другие технические нюансы realme 13 Pro+ пока что остаются в тайне. Напомним, что realme представила 12 Pro+ еще в начале 2024 года, а версия 13 Pro заглянет в продажу в Китае уже в следующем месяце.