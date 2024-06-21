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«Ситилинк» открыл в Самаре первый магазин обновлённого формата

Фото аватара
Валентин Снежин сегодня в 15:45

Российский ритейлер «Ситилинк» начал пересматривать свои магазины и добавлять витрины с техникой в торговые залы. Первый магазин в обновлённом формате открылся сегодня в ТЦ «Аврора Молл» в Самаре. В течение этого года компания откроет 14 новых магазинов и обновит не менее 20 действующих торговых точек. Если формат окажется успешным, то расширение произойдёт на другие магазины сети.

Новый формат от концепции «магазин-склад» отличается витринами с техникой. Сейчас на полках представлено более 270 наименований: компьютеры, смартфоны, мелкая техника, телевизоры и различные аксессуары.

Площадь нового магазина в Самаре составляет 355 кв. метров. Помимо витрин, расположена складская зона, вмещающая 4500 товарных наименований. Склад теперь скрыт от глаз посетителей, а обновленный интерьер магазина стал современным и ярким.

Образ магазина тоже изменился – теперь в цветовой и световой среде преобладают голубой и синий цвета с яркими оранжевыми акцентами, что делает пространство легче.

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Источник:
The GEEK, Ситилинк
Валентин Снежин

Валентин Снежин

Редактор. Зависимая от гаджетов и кофеина форма жизни. Пишу горячие новости и разбираю сложные темы.
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