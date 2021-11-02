Школьники и студенты неплохо зарабатывают в TikTok

Компания Yoloco рассчитала с помощью ИИ среднюю стоимость рекламы у российских блогеров в TikTok. Как оказалось, у детей и подростков цены на один коммерческий пост выше, чем у взрослых.

Речь идёт о блогерах в возрасте 12-21 год. Средняя цена поста у них — 1,6 тысячи рублей. Дети до 12 лет получают 1 тысячу рублей за пост, взрослые — 1,3 тысячи. При этом отметим, что сейчас именно TikTok находится в тренде. Звёзды этого ресурса в среднем зарабатывают в 71 раз больше, чем начинающие блогеры. В Instagram разница составляет 60 раз.

Что касается цен на посты, то они зависят от числа подписчиков, верификация аккаунта и прочее. Подтверждённая учётная запись среднем приносит денег в 50 раз больше обыкновенной. Для сравнения, в том же Instagram разница составляет в среднем 10,5 раза.

При этом 51% аккаунтов TikTok принадлежит мужчинам, 37 % — женщинам, а остальные 12 % — обезличенным пабликам. Самими дорогими оказались паблики по психологии (7 тысяч рублей), далее идут танцевальные и кулинарные (3 тысяч рублей), тема красоты приносит 2,5 тысячи за пост, юмор и образование — 1,5 тысячи.

Наконец, влияет и количество лайков. Так, пользователи, которые набрали более 2 миллионов лайков, в среднем получают за рекламу в 8 раз больше остальных. Грает роль и число просмотров — при 100 тысячах и выше блоки получают 8,3 раз больше остальных.