Самый тонкий складной смартфон в мире? Утекли подробности iPhone Fold | The GEEK
close
Новости

Самый тонкий складной смартфон в мире? Утекли подробности iPhone Fold

Apple намерена задать тренд в категории складных устройств: iPhone Fold обещает стать самым тонким и дорогим смартфоном компании.
Фото аватара
Валентин Снежин сегодня в 00:48

Apple готовит к 2026 году свой первый складной смартфон — iPhone Fold. По данным инсайдеров, устройство получит сразу несколько уникальных характеристик, которые отличат его от привычной линейки iPhone.

7,8″ внутри и 5,5″ снаружи

iPhone Fold объединит два формата:
• внутренний экран ~7,8 дюйма, сопоставимый с iPad mini;
• внешний ~5,5 дюйма — почти как у iPhone mini.

«Книжный» дизайн без складки

Главный недостаток большинства складных смартфонов — заметная складка на экране. По слухам, Apple удалось реализовать «безскладочный» дисплей.

Толщина устройства составит 9–9,5 мм в сложенном состоянии и всего 4,5–4,8 мм в разложенном — тоньше даже iPhone Air.

Четыре камеры

Всего будет четыре камеры:
• две основные по 48 Мп;
• фронтальная камера при сложенном экране;
• отдельная фронталка для внутреннего дисплея.

Touch ID вместо Face ID

Вместо Face ID в iPhone Fold, скорее всего, появится сканер отпечатка в кнопке питания, как у iPad Air. Вероятно, решение связано с нехваткой места для двух комплектов датчиков.

Титановый корпус

Хотя в iPhone 17 Pro Apple отказалась от титана, в iPhone Fold он вернётся — материал будет использоваться в корпусе и шарнире.

Контекст

iPhone Fold должен стать новым драйвером рынка складных смартфонов. Его премьера ожидается осенью 2026 года вместе с линейкой iPhone 18.

iPhone Air был только репетицией

Складной iPhone получит титановый корпус и дизайн в стиле iPhone Air
id·211042·20250923_0048
Валентин Снежин

Валентин Снежин

Автор и редактор, который превращает информацию в точные и живые тексты. Подписывайтесь на The GEEK в Телеграм.
Apple добавила пять новых языков в AirPods Live Translation с релизом iOS 26.1 beta
iPhone 17 Pro Max получил ускоренную зарядку до 36 Вт
Складной iPhone получит титановый корпус и дизайн в стиле iPhone Air
iPhone Air оказался тонким, но ремонтопригодным: разбор iFixit
iPhone Air оказался прочным и несгибаемым
СМИ пишут о царапинах на iPhone 17 Pro, но проблема касается лишь витринных образцов
Названы самые популярные модели линейки iPhone 17 у россиян
Apple может отложить выпуск базового iPhone 18
Инсайдер: iPhone 18 Pro получит «прозрачный» дизайн
«Т-Банк» выпустил новое приложение с бесконтактной оплатой Айфоном
Google выпустила ремешки для смартфонов вслед за Apple
Apple выпустила iOS 26, iPadOS 26, watchOS 26 и macOS 26
Складной iPhone Air показали на рендерах
В сети появились «живые» фото iPhone 17 Pro в синим и серебристом цветах
MacBook Pro с Wi-Fi 7 и чипами M5 выйдет в 2026 году
«Т-Банк» запустил оплату айфоном через T-Pay
Apple раскрыла стоимость ремонта iPhone 17, iPhone 17 Pro и iPhone Air

Комментарии в Телеграм

Тренд

Последние обзоры

Смотреть все

  1. Обзор Huawei Watch 5 спустя месяц: оставь смартфон дома, звони с часов

    Обзоры

  2. Обзор кресла ZONE 51 FREELANCER Z9: эргономика, массаж и подогрев

    Обзоры

  3. Обзор моноблока AOPEN WA272: универсальный рабочий инструмент для дома и офиса

    Обзоры

  4. Обзор Samsung Galaxy Z Fold 7: больше, тоньше, удобнее. Но стоит ли покупать?

    Обзоры

  5. Обзор LG UltraGear 39GS95QE-B: изогнутый OLED-монитор для геймеров и киноманов

    Обзоры

  6. Обзор Samsung Galaxy A36: проходной смартфон или надежный середняк?

    Обзоры
Смотреть все обзоры