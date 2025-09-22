Самый тонкий складной смартфон в мире? Утекли подробности iPhone Fold

Apple готовит к 2026 году свой первый складной смартфон — iPhone Fold. По данным инсайдеров, устройство получит сразу несколько уникальных характеристик, которые отличат его от привычной линейки iPhone.

7,8″ внутри и 5,5″ снаружи

iPhone Fold объединит два формата:

• внутренний экран ~7,8 дюйма, сопоставимый с iPad mini;

• внешний ~5,5 дюйма — почти как у iPhone mini.

«Книжный» дизайн без складки

Главный недостаток большинства складных смартфонов — заметная складка на экране. По слухам, Apple удалось реализовать «безскладочный» дисплей.

Толщина устройства составит 9–9,5 мм в сложенном состоянии и всего 4,5–4,8 мм в разложенном — тоньше даже iPhone Air.

Четыре камеры

Всего будет четыре камеры:

• две основные по 48 Мп;

• фронтальная камера при сложенном экране;

• отдельная фронталка для внутреннего дисплея.

Touch ID вместо Face ID

Вместо Face ID в iPhone Fold, скорее всего, появится сканер отпечатка в кнопке питания, как у iPad Air. Вероятно, решение связано с нехваткой места для двух комплектов датчиков.

Титановый корпус

Хотя в iPhone 17 Pro Apple отказалась от титана, в iPhone Fold он вернётся — материал будет использоваться в корпусе и шарнире.

Контекст

iPhone Fold должен стать новым драйвером рынка складных смартфонов. Его премьера ожидается осенью 2026 года вместе с линейкой iPhone 18.