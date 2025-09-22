Самый тонкий складной смартфон в мире? Утекли подробности iPhone Fold

Apple готовит к 2026 году свой первый складной смартфон — iPhone Fold. По данным инсайдеров, устройство получит сразу несколько уникальных характеристик, которые отличат его от привычной линейки iPhone.
7,8″ внутри и 5,5″ снаружи
iPhone Fold объединит два формата:
• внутренний экран ~7,8 дюйма, сопоставимый с iPad mini;
• внешний ~5,5 дюйма — почти как у iPhone mini.
«Книжный» дизайн без складки
Главный недостаток большинства складных смартфонов — заметная складка на экране. По слухам, Apple удалось реализовать «безскладочный» дисплей.
Толщина устройства составит 9–9,5 мм в сложенном состоянии и всего 4,5–4,8 мм в разложенном — тоньше даже iPhone Air.
Четыре камеры
Всего будет четыре камеры:
• две основные по 48 Мп;
• фронтальная камера при сложенном экране;
• отдельная фронталка для внутреннего дисплея.
Touch ID вместо Face ID
Вместо Face ID в iPhone Fold, скорее всего, появится сканер отпечатка в кнопке питания, как у iPad Air. Вероятно, решение связано с нехваткой места для двух комплектов датчиков.
Титановый корпус
Хотя в iPhone 17 Pro Apple отказалась от титана, в iPhone Fold он вернётся — материал будет использоваться в корпусе и шарнире.
Контекст
iPhone Fold должен стать новым драйвером рынка складных смартфонов. Его премьера ожидается осенью 2026 года вместе с линейкой iPhone 18.
