Продажи Vivo X300 и X300 Pro стартуют в России 10 ноября

Новинки дебютируют с OriginOS 6, фотонабором и, по слухам, полноценными батареями.

В понедельник, 10 ноября в России начнутся продажи новейших флагманских смартфонов Vivo X300 и Vivo X300 Pro. Об этом российское подразделение компании объявило в соцсетях.

Новинки дебютируют на российском рынке со слоганом «Дальше. Больше». Цены пока неизвестны. В качестве операционной системы будет новая прошивка OriginOS 6 вместо FuntouchOS. Кроме того, судя по постеру, в Россию приедет и фирменный фотонабор.

Подробнее о Vivo X300 и X300 Pro

Представлены Vivo X300 и X300 Pro — топовые фотофлагманы с мощным «железом»

Накануне оба устройства дебютировали на глобальном рынке. Линейка по пути из Китая растеряла до 20% емкости аккумулятора и расцветки, а также нарастила цены почти в два раза. Но, по слухам, Vivo X300 и X300 Pro, которые будут продаваться в России, получат полноценные батареи, как в китайских версиях.

Анатолий Почивалов

Анатолий Почивалов

