Каким будет iPhone Air 2: первые детали и концепт | The GEEK
close
Новости

Каким будет iPhone Air 2: первые детали и концепт

Работа над ультратонким смартфоном Apple второго поколения уже ведется.

Apple работает над новым ультратонким смартфоном iPhone Air 2. Первые детали о новинке раскрыл авторитетный инсайдер Digital Chat Station.

По его данным, смартфон сохранит дизайн, 6.5-дюймовый дисплей с частотой обновления 120 Гц и 3D-сканером лица в Dynamic Island. Главным нововведением в iPhone Air второго поколения станет вторая задняя камера — 48-мегапиксельный ширик с технологией Fusion Ultra Wide. Дизайн блока камер останется прежним.

Информатор также показал иллюстрацию, на которой изображен вероятный внешний вид iPhone Air 2. Стоит отметить, что его дизайн во многом напоминает недавно показанные схемы HONOR 500.

id·214080·20251106_1535
Анатолий Почивалов

Анатолий Почивалов

С проницательным взглядом на инновации поднимаю важные вопросы и исследую потенциал нашего технологического будущего.
Infinix выпустила игровой смартфон GT 30 в России
Стала известна возможная дата выхода серии OPPO Reno 15
Apple экстренно запретила установку iOS 26.2 Beta 1 на нескольких устройствах
Bloomberg: Apple будет платить Google по $1 млрд в год за Gemini в новой Siri
Представлен HUAWEI Mate 70 Air — тонкий гигант с батареей на 6500 мАч
Бюджетный Nothing Phone (3a) Lite вышел в России: цены
Realme UI 7.0 на Android 16: дата выхода и список поддерживаемых смартфонов Realme
Apple выпустила iOS 26.2 beta 1 для разработчиков
Марк Гурман: Apple выпустит «бюджетный» MacBook на чипе от iPhone
Инсайдер: HONOR 500 получит дизайн в стиле iPhone Air
Nothing добавит возможность удалить всё предустановленное ПО в Phone (3a) Lite
Red Magic 11 Pro вышел на глобальный рынок с небольшим даунгрейдом и приятными ценами
Вышли iOS 18.7.2 и iPadOS 18.7.2
Apple выпустила iOS 26.1: что изменилось
Apple планирует масштабное обновление устройств к своему 50-летию
Раскрыты новые цвета iPhone 18 Pro и iPhone 18 Pro Max
iPhone 17 Pro и iPhone 17 Pro Max подешевели почти на 30% в России
Apple выпустила iOS 26.1 Release Candidate
TD Cowen: Apple не сокращала производство iPhone Air
Apple снимет с производства компоненты для iPhone Air до конца года

Комментарии в Телеграм

Тренд

Последние обзоры

Смотреть все

  1. Обзор HUAWEI MatePad Pro 12.2″ 2025: лучший экран года или переоценённый апгрейд?

    Обзоры

  2. Обзор Anker Soundcore P41i: наушники, что превращаются в пауэрбанк — гениально или странно?

    Обзоры

  3. Обзор TENET T8: две тысячи километров по трассам и городам

    Обзоры

  4. Обзор HONOR MagicBook Art 14 2025: тонкий, мощный и опасно похож на MacBook

    Обзоры

  5. Обзор TECNO Pova 7 Ultra 5G: игровой, но не показной

    Обзоры

  6. Обзор COMMO One 2.0: простые, но со вкусом

    Обзоры
Смотреть все обзоры