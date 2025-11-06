Каким будет iPhone Air 2: первые детали и концепт

Apple работает над новым ультратонким смартфоном iPhone Air 2. Первые детали о новинке раскрыл авторитетный инсайдер Digital Chat Station.

По его данным, смартфон сохранит дизайн, 6.5-дюймовый дисплей с частотой обновления 120 Гц и 3D-сканером лица в Dynamic Island. Главным нововведением в iPhone Air второго поколения станет вторая задняя камера — 48-мегапиксельный ширик с технологией Fusion Ultra Wide. Дизайн блока камер останется прежним.

Информатор также показал иллюстрацию, на которой изображен вероятный внешний вид iPhone Air 2. Стоит отметить, что его дизайн во многом напоминает недавно показанные схемы HONOR 500.