Складной iPhone получит титановый корпус и дизайн в стиле iPhone Air

Журналист Марк Гурман из Bloomberg в своей рассылке Power On сообщил новые подробности о первом складном iPhone, который Apple готовит к запуску в 2026 году.

Дизайн и материалы

По словам источников, складной iPhone будет напоминать «два iPhone Air, соединённые бок о бок». Устройство получит корпус из титана и станет одним из самых тонких в своём классе.

Гурман отмечает, что iPhone Air можно рассматривать как своеобразный эксперимент и подготовку к выпуску будущего складного устройства.

Складной iPhone показали на рендерах Складной iPhone Air показали на рендерах

Производство и цена

Выпуск модели запланирован в Китае, несмотря на слухи о возможном старте производства в Индии.

Ожидаемая цена составит от $2000, ранее назывались оценки в диапазоне $2100–2300.

Когда ждать

По данным Bloomberg, премьера состоится в сентябре 2026 года, одновременно с линейкой iPhone 18. При этом старт продаж может сдвинуться на октябрь или ноябрь, как это было с iPhone X в 2017 году.