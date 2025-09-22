Складной iPhone получит титановый корпус и дизайн в стиле iPhone Air | The GEEK
Складной iPhone получит титановый корпус и дизайн в стиле iPhone Air

Apple готовит к 2026 году первый складной iPhone. По данным Bloomberg, он будет напоминать два тонких iPhone Air и получит титановый корпус.
Валентин Снежин сегодня в 11:05

Журналист Марк Гурман из Bloomberg в своей рассылке Power On сообщил новые подробности о первом складном iPhone, который Apple готовит к запуску в 2026 году.

Дизайн и материалы

  • По словам источников, складной iPhone будет напоминать «два iPhone Air, соединённые бок о бок». Устройство получит корпус из титана и станет одним из самых тонких в своём классе.
  • Гурман отмечает, что iPhone Air можно рассматривать как своеобразный эксперимент и подготовку к выпуску будущего складного устройства.

Складной iPhone Air показали на рендерах

Производство и цена

  • Выпуск модели запланирован в Китае, несмотря на слухи о возможном старте производства в Индии.
  • Ожидаемая цена составит от $2000, ранее назывались оценки в диапазоне $2100–2300.

Когда ждать

По данным Bloomberg, премьера состоится в сентябре 2026 года, одновременно с линейкой iPhone 18. При этом старт продаж может сдвинуться на октябрь или ноябрь, как это было с iPhone X в 2017 году.

