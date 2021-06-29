Samsung прекратит обновлять первое поколение смарт-часов Galaxy Watch

Китайские ресурсы сообщили, что Samsung раскрыла подробности о новой операционной системе для умных часов, которая объединяет Wear OS и Tizen. Там же рассказали новые данные о старых моделях часов.

Сообщается, что обновления программного обеспечения для моделей часов с Tizen будут выходить на протяжении 3 лет. Обещана поддержка Galaxy Store в течение этого же времени.

Список выглядит так:

Galaxy Watch

Galaxy Watch Active

Galaxy Watch3

Galaxy Watch Active2

Таким образом, в этом году прекратится поддержка Galaxy Watch (выпущены в 2018 году). Версии Galaxy Watch Active и Galaxy Watch Active2 (2019 год) будут поддерживаться до 2022 года, а Galaxy Watch3 (2020 год) — до 2023 соответственно.

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