Samsung представила смартфон Galaxy M32 с эrраном AMOLED и ёмкой батареей

Компания Samsung анонсировала новый смартфон в линейке M. Это модель M32 с Super AMOLED-экраном, ёмкой батареей и сравнительно дешёвым железом.

Новинка получила дисплей на 6,4 дюйма с частотой обновления 90 Гц и защитным стеклом Gorilla Glass 5. Внутри установлен процессор MediaTek Helio G80, 4/6 ГБ ОЗУ LPDDR4X и 64/128 ГБ постоянной памяти eMMC 5.1.

Основная камера оснащена датчиком на 64 МП, вспомогательные модули — 8 + 2 + 2 МП. Фронтальная — 20 МП. Есть сканер отпечатка на боковой кнопке.

Из коммуникаций отметим Wi-Fi 802.11ac и Bluetooth 5.0, порт USB-C и 3,5-мм разъём для наушников. Ёмкость батареи составляет 6000 мАч. Есть быстрая проводная зарядка на 25 Вт и беспроводная на 15 Вт. ОС — One UI 3.1 на базе ОС Android 11.

Новинка появится в Индии 28 июня по цене в 15 и 17 тысяч рублей в зависимости от объёма памяти. О выходе на глобальный рынок пока ничего не говорится.

👉 Получайте самое новое в Вконтакте и Telegram