Samsung Galaxy S22 Ultra с огромной камерой появился на новых рендерах

В сети появились новые рендеры смартфона Samsung Galaxy S22 Ultra. Их показал графический дизайнер Technizo Concept.

Судя по ранним утечкам, смартфон получит 6,81-дюймовым экраном LTPO с адаптивной частотой обновления. При этом дисплей будет закруглён.

Как ожидается, новинка получит также большой модуль основной камеры. Пока неясно, какое у него будет разрешение, однако, похоже, производитель начал сотрудничество с компанией Olympus. Возможно. Там используется как раз оптика от японского производителя.

Помимо этого, новинка наверняка получит новую однокристальную систему Exynos с графикой AMD. Как ожидается, именно серия S22 станет первой с этим нововведением. Помимо этого, S22 Ultra будет совместим со стилусом S Pen, хотя и неясно, будет ли он идти в комплекте или продаваться отдельно.

Наконец, обещана активная система охлаждения с вентилятором. Такие есть в игровых решениях Lenovo Legion Phone Duel и Nubia RedMagic 5s.

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