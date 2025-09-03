Рынок скептически настроен к перспективам iPhone 17 Air

На презентации 9 сентября Apple представит линейку iPhone 17, в которой впервые появится новая модель — iPhone 17 Air. Смартфон заменит серию iPhone 16 Plus и станет четвёртой моделью в обновлённом портфеле.

Ранее Apple уже предпринимала попытки расширить линейку: в 2020 году вышел iPhone 12 mini, но он был снят с производства спустя два года из-за низких продаж. В 2022-м его сменил iPhone 14 Plus, просуществовавший три поколения. Теперь на его место приходит iPhone 17 Air.

Обзор мини Обзор фиолетового iPhone 12 mini: компактный и мощный

Новый смартфон отличается ультратонким корпусом, но, по оценкам поставщиков Apple, его доля в производстве составит около 10% от общего объёма. Это примерно столько же, сколько приходилось на mini и Plus, что может указывать на скепсис рынка относительно перспектив модели.

Среди факторов риска аналитики называют возможное сокращение времени автономной работы и стоимость около $900. При этом стандартный iPhone 17 будет дешевле, а Pro-модели предложат больше возможностей всего за $100–200 сверху.

Несмотря на это, Air может привлечь покупателей за счёт нового дизайна и выделиться на фоне привычных моделей. Успех или неудача устройства покажут, сможет ли Apple закрепить концепцию «четырёх флагманов» или компания ограничится классическим трио.