OpenAI представила GPT Image 1.5 с улучшенным редактированием людей и сцен

OpenAI представила новую версию своей модели для работы с изображениями — GPT Image 1.5. Обновление ориентировано в первую очередь на профессиональные и бизнес-сценарии, где важны точность редактирования и предсказуемый результат.

По заявлению компании, модель стала заметно лучше справляться с точечными правками изображений. Пользователь может изменять отдельные объекты, добавлять или удалять элементы, не ломая общую композицию, освещение и внешний вид персонажей. Также улучшена генерация текста внутри изображений — надписи стали более читаемыми, в том числе при мелком шрифте и плотной верстке.

Отдельный акцент сделали на работе с людьми. GPT Image 1.5 корректнее обрабатывает групповые сцены и лица на общих планах, где ранее часто возникали искажения. Кроме того, модель точнее следует сложным инструкциям, что связывают с использованием архитектуры GPT-5.2.

В OpenAI отмечают, что для работы с изображениями теперь не обязательно ограничиваться текстовыми запросами. В интерфейсе появились готовые стили и пресеты, упрощающие создание и редактирование визуального контента.

GPT Image 1.5 уже начала появляться у пользователей ChatGPT и доступна разработчикам через API для интеграции в сторонние сервисы.