OpenAI представила GPT Image 1.5 с улучшенным редактированием людей и сцен | The GEEK
close
Новости

OpenAI представила GPT Image 1.5 с улучшенным редактированием людей и сцен

OpenAI выпустила свой ответ на вирусный Nano Banana от Google.
Фото аватара
Редакция The GEEK сегодня в 02:32

OpenAI представила новую версию своей модели для работы с изображениями — GPT Image 1.5. Обновление ориентировано в первую очередь на профессиональные и бизнес-сценарии, где важны точность редактирования и предсказуемый результат.

По заявлению компании, модель стала заметно лучше справляться с точечными правками изображений. Пользователь может изменять отдельные объекты, добавлять или удалять элементы, не ломая общую композицию, освещение и внешний вид персонажей. Также улучшена генерация текста внутри изображений — надписи стали более читаемыми, в том числе при мелком шрифте и плотной верстке.

Отдельный акцент сделали на работе с людьми. GPT Image 1.5 корректнее обрабатывает групповые сцены и лица на общих планах, где ранее часто возникали искажения. Кроме того, модель точнее следует сложным инструкциям, что связывают с использованием архитектуры GPT-5.2.

В OpenAI отмечают, что для работы с изображениями теперь не обязательно ограничиваться текстовыми запросами. В интерфейсе появились готовые стили и пресеты, упрощающие создание и редактирование визуального контента.

GPT Image 1.5 уже начала появляться у пользователей ChatGPT и доступна разработчикам через API для интеграции в сторонние сервисы.

id·216325·20251217_0232
Google признала проблему AI чат-ботов: точность ответов не дотягивает до 70%
Павел Дуров запустил децентрализованную сеть Cocoon для ИИ-вычислений
Человеческая эволюция 2.0: проект Merge Labs учит мозг общаться с ИИ без имплантов
ИИ-браузер Comet от Perplexity добрался до Android
Создатели ИИ-помощника Rabbit R1 угодили в финансовую яму
Bloomberg: Apple будет платить Google по $1 млрд в год за Gemini в новой Siri
Алиса AI возглавила рейтинги App Store и Google Play в России
Что представил Яндекс на конференции «Алиса, что нового?»: главные анонсы
Алиса AI появится в Яндекс Go: нейросеть поможет вызвать такси или забронировать столик
В Яндекс Браузере появилась нейросеть Алиса AI
Новый ИИ-браузер OpenAI уязвим к промпт-инъекциям 
ChatGPT теперь встроен в браузер: OpenAI представила Atlas для macOS
Сэм Альтман: «Мы не моральная полиция». ChatGPT всё-таки получит «взрослый» режим
OpenAI разрешит эротический контент в ChatGPT
App Store заполонили фейковые версии Sora 2. Пользователи путают их с приложением OpenAI
OpenAI запустила аналог TikTok с ИИ-видео

Комментарии в Телеграм

Тренд

Последние обзоры

Смотреть все

  1. Самый компактный MagSafe-повербанк? Обзор Baseus PicoGo AM31

    Обзоры

  2. Обзор OPPO A6 Pro: сутки в ледяной капсуле

    Обзоры

  3. Обзор Realme 15 5G: новый хит или очередной середняк?

    Обзоры

  4. Обзор Xiaomi 15T: неужели он действительно лучше многих флагманов?

    Обзоры

  5. Обзор Яндекс Станция 3: играет светом не хуже звука

    Обзоры

  6. Обзор вытяжки Gorenje WHI649X21P: что важно знать перед покупкой

    Обзоры
Смотреть все обзоры