Юбилейный iPhone может стать «одним куском стекла»

По данным инсайдеров, Apple планирует поэтапно отказаться от вырезов и рамок, чтобы к 2027 году выпустить юбилейный iPhone с цельным экраном.
Редакция The GEEK сегодня в 18:23

Apple планирует поэтапно подвести свои смартфоны к полностью «чистому» экрану без вырезов и рамок. Как сообщает инсайдер Digital Chat Station, ключевые технологии для такого устройства компания сначала обкатает на складном iPhone, а уже затем применит их в юбилейной модели 2027 года.

Согласно утечке, первый шаг — внедрение Face ID под экраном. Ожидается, что Apple покажет технологию в iPhone 18 Pro, где она позволит заметно уменьшить Dynamic Island. Для этого будет использоваться специальное микро-прозрачное стекло, через которое инфракрасные сенсоры смогут работать без видимых отверстий в дисплее.

Второй этап — фронтальная камера под экраном. Её дебют связывают со складным iPhone, который Apple, по слухам, готовит к выпуску в 2026 году. В отличие от Android-устройств с 4–8 Мп камерами под дисплеем, Apple якобы разработала 24-мегапиксельный сенсор с улучшенной светопропускаемостью. Если разработка подтвердится, то произойдет серьёзный технологический рывок, так как качество подэкранных камер до сих пор остается компромиссным.

Больше о складном iPhone

Первый складной iPhone получит корпус из титана и алюминия

Любопытная деталь: складной iPhone, по слухам, обойдётся без Face ID и получит сканер Touch ID в боковой кнопке, что позволит Apple выпустить устройство с полностью цельным экраном, не жертвуя биометрией.=

В финале обе технологии — подэкранный Face ID и фронтальная камера — должны объединиться в юбилейном iPhone 2027 года. Устройство, приуроченное к 20-летию линейки, описывают как смартфон с экраном без рамок и вырезов, изогнутым по всем четырём сторонам. Фактически, реализацию давней идеи Джони Айва о «телефоне из одного куска стекла».

Пока всё это остаётся на уровне инсайдов. Но логика Apple прослеживается: сначала осторожно внедрить технологии в нишевых моделях, а затем использовать их в знаковом флагмане.

