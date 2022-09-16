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Новости

В дополнении к Resident Evil Village появится новый монстр

Продюсер Capcom и Resident Evil Village Цуёси Канда рассказал подробности о дополнении Shadows of Rose. Оно посвящено дочери Итана Уинтерса, события игры развернутся через 16 лет после событий Resident Evil Village.

Героиня должна найти лекарство и совладать со своими силами. В числе её игровых умений отмечается наличие пистолета, патронов и аптечки. Также она умеет точно прицеливаться в слабые места противников.

Помимо этого, в Shadows of Rose появится новый монстр — Face Eater (Пожиратель лиц). Это существо скрывается в сознании людей и крадет их жизни.

При столкновении Розы с ним, девушка получит серьёзный урон.

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Источник:
PlayStation
Андрей Галадей

Андрей Галадей

Любитель железок, старых игр и Linux.

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