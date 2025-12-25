У «Вкусно — и точка» появился собственный слоган спустя три года работы | The GEEK
У «Вкусно — и точка» появился собственный слоган спустя три года работы

Компания представила слоган «Всё как мы любим», разработка которого заняла около года.
Редакция The GEEK сегодня в 12:23

Сеть ресторанов «Вкусно — и точка» представила первый официальный слоган за всё время существования бренда — «Всё как мы любим».

Работа над слоганом длилась около года. За это время команда разработала порядка 30 вариантов и обсуждала, какие смыслы стоит зафиксировать в коммуникации. В итоге было решено сделать акцент на «любви» как ключевой эмоции, связанной с брендом и опытом гостей.

В компании отмечают, что тема любви присутствовала с самого запуска сети. В 2022 году, при открытии первого ресторана на Пушкинской площади, на фасаде появилась фраза «Название меняется — любовь остаётся». По словам представителей бренда, новый слоган логично продолжает этот посыл и отражает то, как «Вкусно — и точка» видит себя спустя три года работы на российском рынке.

McDonald’s объявила о временном закрытии ресторанов в России в марте 2022 года, а в мае того же года — о полном уходе с рынка. Уже в июне бывшие точки сети начали открываться под брендом «Вкусно — и точка».

