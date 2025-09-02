Продажи HUAWEI MatePad 11,5 2025 стартовали в России | The GEEK
close
Новости

Продажи HUAWEI MatePad 11,5 2025 стартовали в России

Планшет с экраном PaperMatte по адекватной цене.

М.Видео-Эльдорадо объявила о начале продаж планшета HUAWEI MatePad 11,5 2025, в том числе в версии PaperMatte. Цены на новинку стартуют от 21 999 рублей.

MatePad 11,5 2025 получил 11,5-дюймовый IPS-дисплей с разрешением 2456×1600 пикселей и частотой обновления 120 Гц. Внутри — процессор Kirin T82B, 8 ГБ оперативной памяти и накопитель до 256 ГБ. За автономность отвечает батарея на 10 100 мАч, которой хватает примерно на 14 часов видео. Есть поддержка быстрой проводной зарядки 40 Вт.

Для работы и творчества предустановлены приложения «Блокнот» с распознаванием рукописного текста и GoPaint для рисования. Правда, стилус HUAWEI M-Pencil придется приобретать отдельно.

В России открыли предзаказы на планшет HUAWEI MatePad 11,5 2025
В России открыли предзаказы на планшет HUAWEI MatePad 11,5 2025
В России открыли предзаказы на планшет HUAWEI MatePad 11,5 2025

Цены на HUAWEI MatePad 11,5 2025 следующие:

  • HUAWEI MatePad 11,5 2025 PaperMatte (8/256 ГБ) с клавиатурой — 31 999 рублей;
  • HUAWEI MatePad Pro 11,5 2025 PaperMatte (8/256 ГБ) — 26 999 рублей;
  • HUAWEI MatePad Pro 11,5 2025 (8/128 ГБ) — 21 999 рублей.

При покупке до 29 сентября покупатель получает скидку 3 000 рублей, стилус HUAWEI M-Pencil (3-го поколения) за 1 рубль, а также продленную гарантию до 2 лет в подарок (год базовый + год бонусом).

Напомним, сегодня также М.Видео-Эльдорадо объявила о начале предзаказа на смартфон HUAWEI Pura 80.

id·209437·20250902_1404
Анатолий Почивалов

Анатолий Почивалов

С проницательным взглядом на инновации поднимаю важные вопросы и исследую потенциал нашего технологического будущего.
Предзаказ на базовый HUAWEI Pura 80 открыли в России
Дизайн HUAWEI MatePad Mini подтвержден официально: живые фото появились в сети
Обзор HUAWEI Watch GT 5
Apple Watch больше не самые популярные смарт-часы в мире: HUAWEI возглавила рынок
HUAWEI готовит к выходу наушники-клипсы FreeClip 2 и два новых планшета
Второй трифолд HUAWEI Mate XTs получил дату выхода
Samsung приглашает на сентябрьскую презентацию Galaxy: что покажут
В России начались продажи 5G-версии планшета HONOR Pad 10
В России открыли предзаказы на планшет HUAWEI MatePad 11,5 2025
Bloomberg: Google прекратила разработку собственных планшетов
Обзор HUAWEI Watch GT 5
Смарт-часы HUAWEI Watch GT 6 получили дату выхода
HUAWEI представила планшет MatePad 11.5 S 2025
HUAWEI выпустила обновленный планшет MatePad Air 2025
HUAWEI Pura 80 Ultra стал лучшим камерофоном в мире по версии DxOMark
Infinix выпустила в России планшет XPAD 20
Обзор Galaxy Tab S10 FE и Galaxy Tab S10 FE+
Новые детали Samsung Galaxy Tab S11, Tab S11 Ultra и Tab S10 Lite утекли в сеть

Комментарии в Telegram

Подборки

Обзоры на The GEEK