Продажи HUAWEI MatePad 11,5 2025 стартовали в России

М.Видео-Эльдорадо объявила о начале продаж планшета HUAWEI MatePad 11,5 2025, в том числе в версии PaperMatte. Цены на новинку стартуют от 21 999 рублей.

MatePad 11,5 2025 получил 11,5-дюймовый IPS-дисплей с разрешением 2456×1600 пикселей и частотой обновления 120 Гц. Внутри — процессор Kirin T82B, 8 ГБ оперативной памяти и накопитель до 256 ГБ. За автономность отвечает батарея на 10 100 мАч, которой хватает примерно на 14 часов видео. Есть поддержка быстрой проводной зарядки 40 Вт.

Для работы и творчества предустановлены приложения «Блокнот» с распознаванием рукописного текста и GoPaint для рисования. Правда, стилус HUAWEI M-Pencil придется приобретать отдельно.

Цены на HUAWEI MatePad 11,5 2025 следующие:

HUAWEI MatePad 11,5 2025 PaperMatte (8/256 ГБ) с клавиатурой — 31 999 рублей;

HUAWEI MatePad Pro 11,5 2025 PaperMatte (8/256 ГБ) — 26 999 рублей;

HUAWEI MatePad Pro 11,5 2025 (8/128 ГБ) — 21 999 рублей.

При покупке до 29 сентября покупатель получает скидку 3 000 рублей, стилус HUAWEI M-Pencil (3-го поколения) за 1 рубль, а также продленную гарантию до 2 лет в подарок (год базовый + год бонусом).

Напомним, сегодня также М.Видео-Эльдорадо объявила о начале предзаказа на смартфон HUAWEI Pura 80.