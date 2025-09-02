Предзаказ на базовый HUAWEI Pura 80 открыли в России

М.Видео-Эльдорадо объявила о начале предзаказа на смартфон HUAWEI Pura 80. На российском рынке новинка будет доступна в трех цветах: матовом золотом, черном и белом.
Базовая модель Pura 80 получила 6,6-дюймовый OLED-дисплей с разрешением 2760×1256 пикселей, частотой обновления до 120 Гц и яркостью до 3000 нит. Смартфон оснащен аккумулятором на 5600 мАч, поддерживает быструю проводную зарядку мощностью 66 Вт и беспроводную на 50 Вт.
За фото- и видеовозможности устройства отвечают четыре камеры:
- Основная — 50 Мп (f1.4-f4.0, OIS);
- Перископ — 12 Мп (f3.4, 5,5-кратный оптический зум, OIS);
- Сверхширик — 13 Мп (f2.2);
- Фронтальная — 13 Мп (f2.0, автофокус).
Стоимость HUAWEI Pura 80 (16/256 ГБ) составляет 69 999 рублей. В период предзаказа, который продлится с 1 по 8 сентября, покупатели получат скидку 10 тысяч рублей, умные часы HUAWEI Watch Fit 4 в подарок, трехмесячную подписку на «Алиса Про» и бесплатное подключение к сервису HUAWEI Care+ на год.
Напомним, в начале августа в России стартовали продажи новых смартфонов HUAWEI Pura 80 Ultra и HUAWEI Pura 80 Pro.
