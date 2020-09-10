Представлена Harmony OS 2.0 для планшетов, смартфонов и умных часов

На конференции разработчиков Huawei Developer Conference 2020 в Китае была официально представлена операционная система HarmonyOS 2.0 (она же Hongmeng OS 2.0 на местном рынке). Эта ОС заявлена в виде замены Android.

Компания позиционирует её в качестве первой распределённой системы для эпохи полноценных сценариев и для различных систем. В частности, говорится, что новинка сможет работать на планшетах, смартфонах, умных часах и так далее. Хотя спектр систем куда шире. Утверждатся, что для работы требуется объём ОЗУ от 128 КБ (именно килобайт) до более чем 4 ГБ.

Со вчерашнего дня, 10 сентября, разработчики получили доступ к HarmonyOS 2.0 для устройств с оперативной памятью от 128 КБ до 128 МБ — умным ТВ, колонкам и автомобилям. С апреля 2021 года появится поддержка устройств с ОЗУ до 4 ГБ, а более 4 ГБ — к октябрю.

А вот в декабре 2020-го компания пообещала опубликовать документацию, инструменты, средства разработки бета-версию ОС для смартфонов. Полная поддержка заявлена на 2021 год, как и предполагалось. Кроме того, уже запущен официальный сайт с исходниками системы.

В числе преимуществ новой ОС заявлены адаптивный пользовательский интерфейс, комфортная работа на экранах разных размеров, быстрая работа в различных сетях и так далее.