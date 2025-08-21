Xiaomi представила смартфоны Redmi Note 15, Note 15 Pro и Note 15 Pro+

Компания Redmi провела презентацию в Китае, на которой представила новую линейку смартфонов Note 15. В нее вошли три устройства: Redmi Note 15, Note 15 Pro и Note 15 Pro+.

Redmi Note 15

Redmi Note 15

На первый взгляд смартфон похож на старшие версии, но по характеристикам он заметно проще. Более того, по некоторым параметрам он уступает даже прошлогоднему Redmi Note 14.

Что улучшили:

Вернули слот для microSD-карт.

Емкость аккумулятора выросла с 5110 до 5800 мАч.

Вместо процессора MediaTek теперь стоит Qualcomm.

Уровень защиты от влаги и пыли повысили с IP64 до IP66.

Что ухудшили:

Плоский экран заменили на «водопад».

NFC убрали.

Камеры стали проще: основной модуль на 50 Мп получил сенсор меньшего размера, а фронтальная камера снизилась с 16 до 8 Мп.

Bluetooth сделали слабее — вместо версии 5.3 установили 5.1.

Характеристики Redmi Note 15

Характеристики Redmi Note 15 Габариты 164×75.42×7.4/7.35 мм, 178 г Экран 6.77 дюймов, OLED, 2392×1080 пикселей, до 120 Гц, ШИМ 2560 Гц, до 3200 нит, 100% DCI-P3, HDR10+ Процессор Qualcomm Snapdragon 6 Gen 3 ОЗУ 6/8/12 ГБ Память 128/256 ГБ Камеры Основная — 50 Мп, Light Hunter 400, 1/2,88″, f/1.8; сенсор глубины — 2 Мп; фронтальная — 8 Мп Аккумулятор 5800 мАч, быстрая проводная зарядка 45 Вт Безопасность IP66, подэкранный сканер отпечатков пальцев, распознавание по лицу ОС Android 15 (HyperOS 2) Связь и интерфейсы Wi-Fi 5, Bluetooth 5.1, 4G (1, 3, 8), 5G, GPS, A-GPS, Beidou, ГЛОНАСС, Galileo, QZSS, ИК-порт, две nanoSIM-карты, microSD, USB-С

Цены на Redmi Note 15 следующие:

Redmi Note 15 (6/128 ГБ) — 999 юаней (~11 200 рублей);

Redmi Note 15 (8/128 ГБ) — 1099 юаней (~12 300 рублей);

Redmi Note 15 (8/256 ГБ) — 1299 юаней (~14 500 рублей);

Redmi Note 15 (12/256 ГБ) — 1499 юаней (~16 700 рублей).

Redmi Note 15 Pro и Note 15 Pro+

Внешне они почти не отличаются от прошлогодних Pro-версий, но стали крупнее за счет увеличенных экранов: диагональ выросла с 6,67″ до 6,83″.

Обе модели получили одинаковую панель с повышенной яркостью и особым защитным стеклом Xiaomi Dragon Glass. Задняя крышка выполнена из стеклопластика, рамка — из прочного пластика.

Redmi Note 15 Pro

Основные отличия Note 15 Pro и Note 15 Pro+:

Камеры: у Pro+ есть телевик, у Pro его нет.

Зарядка: Note 15 Pro поддерживает быструю зарядку 45, но у Pro+ мощность выше — 90 Вт.

Процессоры: в Note 15 Pro установлен Dimensity 7400-Ultra, а в Pro+ — новый Snapdragon 7s Gen 4.

Характеристики Redmi Note 15 Pro и Note 15 Pro+

Характеристики Redmi Note 15 Pro Redmi Note 15 Pro+ Габариты 163,61×78,09×7,78 мм, 210,6 г 163,34×78,31×7,91 мм, 210,8 г Экран 6,83 дюймов, OLED, 2772×1280 пикселей, до 120 Гц, ШИМ 3840 Гц, до 3200 нит, 100% DCI-P3, HDR10+, Dolby Vision, Xiaomi Dragon Crystal Процессор MediaTek Dimensity 7400-Ultra Qualcomm Snapdragon 7s Gen 4 ОЗУ 8/12 ГБ LPDDR4x 12/16 ГБ LPDDR4x Память 256/512 ГБ UFS 2.2 256/512 ГБ UFS 2.2 Камеры Основная — 50 Мп, Sony LYT-600, 1/1,95″, f/1.5, OIS; широкоугольная — 8 Мп, Sony IMX355, 1/4″, f/2.2, 112 градусов; фронтальная — 20 Мп Основная — 50 Мп, Light Hunter 800 (OV50E), 1/1,55″, f/1.6, OIS; широкоугольная — 8 Мп, Sony IMX355, 1/4″, f/2.2, 112 градусов; телефото — 50 Мп, Samsung JN1, 1/2,76″, 2.5-кратный оптический зум, f/2.0; фронтальная — 20 Мп Аккумулятор 7000 мАч, быстрая проводная зарядка 45 Вт, реверсивная 22,5 Вт 7000 мАч, быстрая проводная зарядка 90 Вт, реверсивная 22,5 Вт Безопасность IP66/68/69/69K, поэкранный сканер отпечатков пальцев, распознавание по лицу ОС Android 15 (HyperOS 2) Связь и интерфейсы Wi-Fi 6, 4G (1, 3, 8), 5G, Bluetooth 5.4, GPS, A-GPS, Beidou, ГЛОНАСС, Galileo, QZSS, ИК-порт, NFC, две nanoSIM-карты, USB-С

Redmi Note 15 Pro+

Цены следующие: