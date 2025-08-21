Xiaomi представила смартфоны Redmi Note 15, Note 15 Pro и Note 15 Pro+ | The GEEK
close
Новости

Xiaomi представила смартфоны Redmi Note 15, Note 15 Pro и Note 15 Pro+

Бюджетники и среднебюджетники на любой вкус.

Компания Redmi провела презентацию в Китае, на которой представила новую линейку смартфонов Note 15. В нее вошли три устройства: Redmi Note 15, Note 15 Pro и Note 15 Pro+.

Redmi Note 15

Redmi Note 15

На первый взгляд смартфон похож на старшие версии, но по характеристикам он заметно проще. Более того, по некоторым параметрам он уступает даже прошлогоднему Redmi Note 14.

Что улучшили:

  • Вернули слот для microSD-карт.
  • Емкость аккумулятора выросла с 5110 до 5800 мАч.
  • Вместо процессора MediaTek теперь стоит Qualcomm.
  • Уровень защиты от влаги и пыли повысили с IP64 до IP66.

Что ухудшили:

  • Плоский экран заменили на «водопад».
  • NFC убрали.
  • Камеры стали проще: основной модуль на 50 Мп получил сенсор меньшего размера, а фронтальная камера снизилась с 16 до 8 Мп.
  • Bluetooth сделали слабее — вместо версии 5.3 установили 5.1.

Характеристики Redmi Note 15

ХарактеристикиRedmi Note 15
Габариты164×75.42×7.4/7.35 мм, 178 г
Экран6.77 дюймов, OLED, 2392×1080 пикселей, до 120 Гц, ШИМ 2560 Гц, до 3200 нит, 100% DCI-P3, HDR10+
ПроцессорQualcomm Snapdragon 6 Gen 3
ОЗУ6/8/12 ГБ
Память128/256 ГБ
КамерыОсновная — 50 Мп, Light Hunter 400, 1/2,88″, f/1.8; сенсор глубины — 2 Мп; фронтальная — 8 Мп
Аккумулятор5800 мАч, быстрая проводная зарядка 45 Вт
БезопасностьIP66, подэкранный сканер отпечатков пальцев, распознавание по лицу
ОСAndroid 15 (HyperOS 2)
Связь и интерфейсыWi-Fi 5, Bluetooth 5.1, 4G (1, 3, 8), 5G, GPS, A-GPS, Beidou, ГЛОНАСС, Galileo, QZSS, ИК-порт, две nanoSIM-карты, microSD, USB-С

Цены на Redmi Note 15 следующие:

  • Redmi Note 15 (6/128 ГБ) — 999 юаней (~11 200 рублей);
  • Redmi Note 15 (8/128 ГБ) — 1099 юаней (~12 300 рублей);
  • Redmi Note 15 (8/256 ГБ) — 1299 юаней (~14 500 рублей);
  • Redmi Note 15 (12/256 ГБ) — 1499 юаней (~16 700 рублей).

Redmi Note 15 Pro и Note 15 Pro+

Внешне они почти не отличаются от прошлогодних Pro-версий, но стали крупнее за счет увеличенных экранов: диагональ выросла с 6,67″ до 6,83″.

Обе модели получили одинаковую панель с повышенной яркостью и особым защитным стеклом Xiaomi Dragon Glass. Задняя крышка выполнена из стеклопластика, рамка — из прочного пластика.

Redmi Note 15 Pro

Основные отличия Note 15 Pro и Note 15 Pro+:

  • Камеры: у Pro+ есть телевик, у Pro его нет.
  • Зарядка: Note 15 Pro поддерживает быструю зарядку 45, но у Pro+ мощность выше — 90 Вт.
  • Процессоры: в Note 15 Pro установлен Dimensity 7400-Ultra, а в Pro+ — новый Snapdragon 7s Gen 4.

Характеристики Redmi Note 15 Pro и Note 15 Pro+

ХарактеристикиRedmi Note 15 ProRedmi Note 15 Pro+
Габариты163,61×78,09×7,78 мм, 210,6 г163,34×78,31×7,91 мм, 210,8 г
Экран6,83 дюймов, OLED, 2772×1280 пикселей, до 120 Гц, ШИМ 3840 Гц, до 3200 нит, 100% DCI-P3, HDR10+, Dolby Vision, Xiaomi Dragon Crystal
ПроцессорMediaTek Dimensity 7400-UltraQualcomm Snapdragon 7s Gen 4
ОЗУ8/12 ГБ LPDDR4x12/16 ГБ LPDDR4x
Память256/512 ГБ UFS 2.2256/512 ГБ UFS 2.2
КамерыОсновная — 50 Мп, Sony LYT-600, 1/1,95″, f/1.5, OIS; широкоугольная — 8 Мп, Sony IMX355, 1/4″, f/2.2, 112 градусов; фронтальная — 20 МпОсновная — 50 Мп, Light Hunter 800 (OV50E), 1/1,55″, f/1.6, OIS; широкоугольная — 8 Мп, Sony IMX355, 1/4″, f/2.2, 112 градусов; телефото — 50 Мп, Samsung JN1, 1/2,76″, 2.5-кратный оптический зум, f/2.0; фронтальная — 20 Мп
Аккумулятор7000 мАч, быстрая проводная зарядка 45 Вт, реверсивная 22,5 Вт7000 мАч, быстрая проводная зарядка 90 Вт, реверсивная 22,5 Вт
БезопасностьIP66/68/69/69K, поэкранный сканер отпечатков пальцев, распознавание по лицу
ОСAndroid 15 (HyperOS 2)
Связь и интерфейсыWi-Fi 6, 4G (1, 3, 8), 5G, Bluetooth 5.4, GPS, A-GPS, Beidou, ГЛОНАСС, Galileo, QZSS, ИК-порт, NFC, две nanoSIM-карты, USB-С
Redmi Note 15 Pro+

Цены следующие:

  • Redmi Note 15 Pro (8/256 ГБ) — 1499 юаней (~16 700 рублей);
  • Redmi Note 15 Pro (12/256 ГБ) — 1699 юаней (~19 000 рублей);
  • Redmi Note 15 Pro (12/512 ГБ) — 1899 юаней (~21 200 рублей);
  • Redmi Note 15 Pro+ (12/256 ГБ) — 1999 юаней (~22 300 рублей);
  • Redmi Note 15 Pro+ (12/512 ГБ) — 2199 юаней (~24 600 рублей);
  • Redmi Note 15 Pro+ (16/256 ГБ) — 2399 юаней (~26 800 рублей);
  • Redmi Note 15 Pro+ (16/512 ГБ) — 2499 юаней (~27 900 рублей).
id·208350·20250821_1858
Анатолий Почивалов

Анатолий Почивалов

С проницательным взглядом на инновации поднимаю важные вопросы и исследую потенциал нашего технологического будущего.
HONOR выпустила Magic V Flip 2 — элегантная раскладушка, которую улучшили во всем
Продажи бюджетного POCO M7 стартовали в России
Google представила смартфоны Pixel 10, Pixel 10 Pro, Pixel 10 Pro XL и Pixel 10 Pro Fold
Игровой Infinix GT 30 Pro с триггерами и подсветкой вышел в России
Еще 9 смартфонов Samsung получат бета-версию One UI 8 в сентябре
OnePlus запустила закрытый бета-тест OxygenOS 16 на базе Android 16
HONOR Magic V5 попал в Книгу рекордов Гиннесса
Asus запустила бета-тест Android 16 для ROG Phone 9 и 9 Pro
iQOO Z10 Turbo+ стал доступен для покупателей по всему миру, но есть нюанс
Вышел Poco M7 — бюджетник с батареей на неделю и защитой от пыли
Обзор Xiaomi Smart Band 10: юбилей удался?
Xiaomi выпустила POCO M7 Plus — бюджетник с батареей 7000 мАч и экраном 144 Гц
Раскрыты характеристики Redmi K90 и K90 Pro: флагманские чипы и огромные батареи
Xiaomi 16 Ultra могут представить до конца 2025 года
5 лучших мышек для macOS и Windows в 2025 года
В России стартовали продажи POCO F7 с чипом Snapdragon 8s Gen 4 и АКБ на 6500 мАч
Более 30 смартфонов Xiaomi, Redmi и POCO не получат Android 16: список моделей
В России начались продажи Redmi Pad 2
Игровой планшет Redmi K Pad готовится к глобальному релизу
Redmi K80 Ultra представлен официально

Комментарии в Telegram

Подборки

Обзоры на The GEEK