Продажи бюджетного POCO M7 стартовали в России

Стильный дизайн, высокая автономность и защищенность.

В российских магазинах электроники и на маркетплейсах начались продажи нового смартфона POCO M7. Устройство сочетает в себе футуристичный дизайн, высокую автономность и пылевлагозащиту по стандарту IP64.

POCO M7 получил 6,9-дюймовый экран с частотой обновления 144 Гц, аккумулятор на 7000 мАч, защиту IP64, процессор Snapdragon 685 и основную камеру на 50 Мп. Подробнее о новинке читайте в отдельном материале.

На российском рынке POCO M7 доступен в трех цветах: серебристом, синем и черном. Цены на новинку следующие:

  • POCO M7 (6/128 ГБ) — от 12 990 рублей (13 490 рублей с 15 сентября);
  • POCO M7 (8/256 ГБ) — от 14 990 рублей (15 490 рублей с 15 сентября).
Анатолий Почивалов

С проницательным взглядом на инновации поднимаю важные вопросы и исследую потенциал нашего технологического будущего.
