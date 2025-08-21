Продажи бюджетного POCO M7 стартовали в России

В российских магазинах электроники и на маркетплейсах начались продажи нового смартфона POCO M7. Устройство сочетает в себе футуристичный дизайн, высокую автономность и пылевлагозащиту по стандарту IP64.

POCO M7 получил 6,9-дюймовый экран с частотой обновления 144 Гц, аккумулятор на 7000 мАч, защиту IP64, процессор Snapdragon 685 и основную камеру на 50 Мп. Подробнее о новинке читайте в отдельном материале.

На российском рынке POCO M7 доступен в трех цветах: серебристом, синем и черном. Цены на новинку следующие: