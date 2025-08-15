Apple выпустила iOS 26 beta 6

Apple продолжает цикл тестирования iOS 26 и выпустила шестую бета-версию операционной системы для авторизованных разработчиков. Сборка получила номер 23A5318f и уже доступна для загрузки «по воздуху».

Компания не публикует подробный список изменений, однако по данным инсайдеров, в этой версии могла появиться поддержка функции измерения уровня кислорода в крови для Apple Watch в США.

iOS 26 ожидается в финальном виде этой осенью, вместе с новыми моделями iPhone. Установить обновление сейчас могут только участники программы разработчиков Apple.

Как установить iOS 26 прямо сейчас, читайте в нашей инструкции.