Смарт-часы HUAWEI Watch GT 6 получили дату выхода

Ждать осталось недолго.
Обзор HUAWEI Watch GT 5

HUAWEI официально объявила дату анонса своей новой серии смарт-часов Watch GT 6. Мероприятие пройдет 19 сентября в Париже. Анонс появился в том числе на российском сайте компании.

Судя по тизерам, новинка получит обновленный дизайн и множество полезных функций. Новая модель станет продолжением серии GT 5. Часы получат восьмиугольный корпус с вращающейся кнопкой и «коронкой».

Они будут доступны в нескольких размерах и цветах:

  • Размеры: 41 мм и 46 мм (GT 6), 46 мм (GT 6 Pro);
  • Цвета: серебристый и черный. Также ходят слухи о золотой, фиолетовой и коричневой версиях.

Часы будут работать на HarmonyOS 5.1. Среди ключевых нововведений: улучшенная навигация Sunflower Positioning System, а также поддержка цифрового ключа для автомобилей с помощью технологий NFC и Nearlink.

Анатолий Почивалов

Анатолий Почивалов

С проницательным взглядом на инновации поднимаю важные вопросы и исследую потенциал нашего технологического будущего.
