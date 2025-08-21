Max станет обязательным на смартфонах в России

Мессенджер Max с 1 сентября 2025 года станет обязательным для предустановки на все продаваемые в России смартфоны и планшеты.

Соответствующее распоряжение подписал председатель правительства Михаил Мишустин, сообщается на сайте кабмина.

На базе Max будет работать «многофункциональный сервис обмена информацией», который, как заявлено, обеспечит «безопасное общение» и доступ к государственным и коммерческим цифровым сервисам.

Max заменит «VK Мессенджер», включённый в список обязательных приложений ещё в 2023 году. Кроме того, с 1 сентября 2025 года обязательным для предустановки станет магазин приложений RuStore не только на Android, но и на iOS и HyperOS. А с 1 января 2026 года к перечню добавится сервис «Лайм HD TV» — его будут ставить на все телевизоры со Smart TV.

Бета-версия Max появилась в магазинах приложений в марте 2025 года. Мессенджер развивает «Коммуникационная платформа» — дочерняя компания VK. Сам мессенджер позиционируется, как национальный аналог китайского WeChat.

При этом остаются вопросы, как распоряжение будет исполняться в реальности. Например, для iPhone, которые официально не продаются в России, схема предустановки выглядит неочевидной: Apple не даёт производителям или дистрибьюторам возможности добавлять софт на уровне системы, а активацию выполняет сам пользователь. Аналогичные сомнения возникают и по поводу устройств, попадающих в страну через параллельный импорт — Китая, Сингапура или ОАЭ. В таких случаях установка Max может оказаться только рекомендацией, а не техническим требованием.