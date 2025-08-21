От копирайтера до психолога: какие роли чаще всего примеряет нейросеть Алиса

Команда Яндекса проанализировала обезличенные запросы пользователей со словами «ты» и «роль», с которых начинались запросы в чате. В исследовании выяснилось, что чаще всего Алису просят побыть специалистом по текстам — копирайтером, автором или писателем.

На втором месте оказалась роль маркетолога, на третьем — студента или ученика, что помогает пользователям подобрать нужный уровень объяснений. Далее следуют психолог и учитель. В десятку популярных ролей также вошли юрист, аналитик, руководитель, дизайнер и программист.

Пользователи нередко добавляют эпитеты: «опытный», «с многолетним стажем» или «лучший». Попадаются и неожиданные образы — Джоан Роулинг, фанатка Roblox, королева пчел или муж, которого обидела жена.

С апреля по июнь пользователи просили Алису примерить на себя какую-либо роль более 560 тысяч раз — от «профессионального копирайтера» до «самой крутой тусовщицы Москвы».

Длительность диалогов зависит от выбранной роли. Дольше всего пользователи общаются с Алисой в роли студента и программиста — в среднем более пяти сообщений. Быстрее всего диалоги заканчивались с Алисой в обрахе юриста и руководителем: около четырех реплик.