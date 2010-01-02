Представлен российский 16-ядерный процессор Эльбрус-16С

Выпущен первый инженерный образец микропроцессора Эльбрус-16С российского производства. Это чип показали на выставке Микроэлектроника-2020, которая прошла в Ялте с 28 сентября по 3 октября 2020 года.

Новинка располагает фирменной архитектурой шестого поколения. Нынешний сэмпл уже умеет загружать операционную систему «Эльбрус Линукс», хотя говорить о стабильности работы пока сложно.

Процессор Эльбрус-16С представляет собой «систему на кристалле» с 16 ядрами. Производительность составляет 1,5 ТФлопс при одинарной точности и 750 ГФлопс при двойной. Чип поддерживает 8 каналов памяти DDR4-3200 ECC, имеет встроенные контроллеры Ethernet 10 и 2,5 Гбит/с, а также 32 линии PCI-Express 3.0, 4 канала SATA 3.0.

Эльбрус-16С умеет работать в одиночку и в составе многопроцессорных систем — до 4 процессоров и до 16 ТБ ОЗУ. Чип выполнен по нормам 16 нанометров, поддерживает аппаратную виртуализацию и работает на частоте до 2 ГГ.