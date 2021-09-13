Появилось фото Google Pixel 6 в коробке

Сетевые источники опубликовали свежие данные о будущем смартфоне Google Pixel 6. Как сообщается, в сети уже появилось новое фото смартфона, а также первые результаты тестов — ещё до анонса.

«Пиксель» набрал в однопоточном тесте 414 баллов, в многопоточном – 2074 балла. Для сравнения, Samsung Galaxy Z Fold 3 получил 1113 и 3538 баллов соответственно. Возможно, всё дело в том, что новый смартфон использует необычный процессор, который пока что не воспринимается бенчмарками, как нужно.

Отметим, что Pixel 6/6 Pro построены на базе процессора Tensor, который отличается от других. Если в том же Snapdragon 888 есть 1 сверхмощное ядро, 3 мощных и 4 энергоэффективных, то у «Тензора» есть сразу два суперядра Cortex-X1 с частотой 2,8 ГГц, два средних с частотой 2,25 ГГц и 4 малых на 1,8 ГГц.

Также им приписывают 12 ГБ ОЗУ, до 512 ГБ постоянной памяти, а также продвинутые ИИ-возможности. Помимо этого, ожидаются разные цвета корпуса.