Первое реальное фото iPhone 17 Pro попало в сеть

В соцсети X пользователь под ником Skyfops опубликовал две фотографии, на которых мужчина в очках держит два iPhone. Один из них, в черном защитном чехле, вероятно еще не выпущенный iPhone 17 Pro.

Интерес к этим фото подогрел журналист Bloomberg Марк Гурман, который специализируется на Apple. Он репостнул снимки со словами: «Выглядит правдоподобно». И на это есть несколько веских причин.

Главная деталь, которая сразу бросается в глаза и подтверждает ранние слухи, — горизонтальный блок камер. В его левой части располагаются три объектива, а справа — вспышка, сканер LiDAR и микрофон. Вырезы на черном чехле соответствуют этому расположению.

Еще одна интересная деталь: второй смартфон в руке мужчины, похоже, является iPhone 16 Pro. На его задней панели, вероятно, находится стикер с кодом Data Matrix, который Apple использует для отслеживания тестовых устройств. Если это так, то человек на фото вполне может быть сотрудником Apple, тестирующим гаджеты.

Сами снимки были сделаны в районе Юнион-сквер в Сан-Франциско, что примерно в 50 минутах езды от штаб-квартиры Apple Park. Автор публикации также отметил, что рядом с мужчиной ходил охранник, который старался закрыть собой смартфон.