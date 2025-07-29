Новости

Первое реальное фото iPhone 17 Pro попало в сеть

В соцсети Х появились фотографии нового флагмана Apple в руках тестировщика.

В соцсети X пользователь под ником Skyfops опубликовал две фотографии, на которых мужчина в очках держит два iPhone. Один из них, в черном защитном чехле, вероятно еще не выпущенный iPhone 17 Pro.

Интерес к этим фото подогрел журналист Bloomberg Марк Гурман, который специализируется на Apple. Он репостнул снимки со словами: «Выглядит правдоподобно». И на это есть несколько веских причин.

Главная деталь, которая сразу бросается в глаза и подтверждает ранние слухи, — горизонтальный блок камер. В его левой части располагаются три объектива, а справа — вспышка, сканер LiDAR и микрофон. Вырезы на черном чехле соответствуют этому расположению.

Еще одна интересная деталь: второй смартфон в руке мужчины, похоже, является iPhone 16 Pro. На его задней панели, вероятно, находится стикер с кодом Data Matrix, который Apple использует для отслеживания тестовых устройств. Если это так, то человек на фото вполне может быть сотрудником Apple, тестирующим гаджеты.

Сами снимки были сделаны в районе Юнион-сквер в Сан-Франциско, что примерно в 50 минутах езды от штаб-квартиры Apple Park. Автор публикации также отметил, что рядом с мужчиной ходил охранник, который старался закрыть собой смартфон.

👍 Хочешь больше? Подпишись на наш Telegram-канал
Теги: 
Источник:
X
Анатолий Почивалов

Анатолий Почивалов

С проницательным взглядом на инновации поднимаю важные вопросы и исследую потенциал нашего технологического будущего.
Первый качественный рендер Samsung Galaxy S26 Ultra появился в сети
Xiaomi 16 Ultra могут представить до конца 2025 года
Обзор Samsung Galaxy Z Flip 7 FE: самый доступный «флип» с компромиссами
Компактный флагман Honor Magic 8 Mini может получить чип Dimensity 9500
Samsung Galaxy S26 Ultra получит долгожданные улучшения по батарее и скорости зарядки
Apple выпустила публичную iOS 26 beta 1
Google случайно показала всю линейку Pixel 10
Раскрыты все цвета складного Google Pixel 10 Pro Fold
Список смартфонов и планшетов Huawei, которые получат HarmonyOS 5.1 в 2025 году
Сага с телефонами Пабло Эскобара завершилась: бывшему CEO грозит тюремный срок
Раскрыты все цвета Google Pixel 10 Pro и Pixel 10 Pro XL
Инсайдер: ёмкость батареи iPhone 17 Air не превышает 3000 мАч
Apple подала в суд на блогера за слив дизайна iOS 26
Раскрыты все цвета линейки iPhone 17
iPhone 17 Pro получит новый дисплей с защитой от царапин и бликов
iPhone 17 Air получит титановый корпус, которого не будет даже у Pro
Складной iPhone получит уникальный дисплей без складки
Apple выпустила iOS 18.6 beta 3
В iOS 26 наконец можно поставить любой рингтон без GarageBand и Mac
В сети появилось фото чехлов для всей линейки iPhone 17

Комментарии в Telegram

Подборки

Обзоры на The GEEK