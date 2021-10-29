Появились первые «живые» фото Xiaomi 12

В сети появились сразу две утечки, касающиеся флагманского смартфона Xiaomi 12. Как утверждается, на фото есть сам смартфон в чехле, который скрывает дизайн, а также два изображения защитного стекла.

Судя по фото, новинка получит кнопки включения и регулировки громкости справа. Также можно увидеть одинарную фронтальную камеру. А на снимках защитного стекла показано, что флагман получит изогнутый по бокам экран. Сканер отпечатка, похоже, будет расположен в дисплее.

Как ожидается, новый флагман получит экран LTPO с переменной частотой от 1 до 120 Гц, процессор Snapdragon 898, проводную зарядку на 120 Вт и беспроводную на 50 Вт.

Цена новинки не уточняется.