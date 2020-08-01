Первые оценки Horizon Zero Dawn для PC

Завтра, 7 августа, Horizon Zero Dawn выйдет на PC в Steam и Epic Games Store. Однако журналисты уже получили свои копии игры и успели проверить её. Horizon Zero Dawn вышла в 2017-м на PS4, а теперь её портировали на компьютеры.

В результате игра стала более красивой за счёт улучшений графической составляющей, а сражаться с роботами-динозаврами оказалось вполне возможно с помощью клавиатуры и мыши.

Общий балл на Metacritic для игры составил 86. А вот так оценили проект различные издания:

IGN Spain — 93

GameStar — 91

DarkStation — 90

PC Games — 90

Windows Central — 80

PCMag — 80

TheSixthAxis — 70

PCGamesN — 70

В числе преимуществ игры отмечалось малое число багов и глюков в целом. А вот в минусы ей записали плохую оптимизацию.

Так, на конфигурации с процессором AMD Ryzen 5 3600 и графикой Vega 56, где Death Stranding на «максималках» в 1080р выдавала 90 FPS, нынешний боевик показывал всего 40 кадров в секунду.

Журналисты PCGamesN пожаловались на «плавающий» фреймрейт на конфигурации с процессором i5, картой GTX 1060 и 16 ГБ ОЗУ. Также отмечались графические артефакты и медленная загрузка текстур.

Некоторые проблемы же признали и сами разработчики. Так, ряд кат-сцен оказались сделаны под частоту 30 FPS, что совершенно недостаточно на PC.

Более того, по данным Guerilla Games, при первом запуске игры происходит компиляция шейдеров. Это займёт примерно 10-15 минут на средней системе и потребует ещё около 2 ГБ свободного места на диске к 67 ГБ для самой игры. Версия для PS4, к слову, занимала 48 ГБ.

В настоящее время эти проблемы устраняются.