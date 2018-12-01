Системные требования Horizon Zero Dawn и не только
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Новости

Системные требования Horizon Zero Dawn и не только

Стали известны системные требования и дата выхода ПК-версии игры Horizon: Zero Dawn. Она появится 7 августа 2020 года на платформах Steam (цена вопроса 2800 рублей) и Epic Games (1099 рублей). Почему такая разница в цене — неясно. При этом ранее версия в «Стиме» стоила всего лишь 930 рублей.

В остальном же мире игра заняла лидерскую позицию в топе продаж Steam.

Что касается мощности ПК, необходимого для запуска, то здесь всё довольно-таки неплохо.

Минимальные требования таковы:

  • Процессор: Intel Core i5-2500K (3,3 ГГц) или AMD FX 6300 (3,5 ГГц)
  • Видеокарта: Nvidia GeForce GTX 780 (3 ГБ) или AMD Radeon R9 290 (4 ГБ)
  • Оперативная память: 8 ГБ
  • Свободное место на диске: 100 ГБ
  • Операционная система: 64-битная Windows 10

Рекомендуемые требования:

  • Процессор: Intel Core i7-4770K (3,5 ГГц) или AMD Ryzen 5 1500X (3,5 ГГц)
  • Видеокарта: Nvidia GeForce GTX 1060 (6 ГБ) или AMD Radeon RX 580 (8 ГБ)
  • Оперативная память: 16 ГБ
  • Свободное место на диске: 100 ГБ
  • Операционная система: 64-битная Windows 10

Как видим, для игры достаточно средней игровой сборки, никаких заоблачных требований не нужно. Также отметим, что поначалу игра вышла только на PS4. Там она дебютировала 28 февраля 2017 года.

А пользователь Cycu1 уже сравнил качество графики в ПК-версии и сборке для консолей.

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Андрей Галадей

Андрей Галадей

Любитель железок, старых игр и Linux.
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