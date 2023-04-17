Фанат потратил полтора года, чтобы перенести город GTA: Vice City в The Sims 3

Недавно выяснилось, что один фанат в течение 1,5 лет занимался портированием города GTA: Vice City в The Sims 3. Он проработал практически каждый уголок города, чтобы перенести его в другую игру. Несмотря на то, что такой труд может показаться бессмысленным, фанаты обеих игр остались впечатлены его усилиями.

Когда журналисты спросили у автора проекта, зачем ему понадобилось это сделать, он ответил: «На это ушло 1,5 года, но теперь я наконец-то могу увидеть главного героя GTA: Vice City, как он гуляет по улицам The Sims 3».