The Sims 5 могут анонсировать в октябре

На днях стало известно, что Electronic Arts сделает базовую игру The Sims 4 бесплатной. Компания будет зарабатывать на дополнениях, которых выпущено уже огромное количество. EA расскажет об этом на мероприятии Behind The Sims Summit, которое состоится 18 октября.

Теперь журналист Джефф Грабб сообщил, что EA анонсирует следующую часть The Sims 5. Это произойдет на том же мероприятии. Однако, выход игры состоится нескоро — с момента анонса и реализации пройдет довольно много времени. На данный момент над ней уже работает компания при поддержке Maxis.

При этом, параллельно разработчики продолжат выпускать дополнения к The Sims 4.

