Издатель PUBG анонсировал шикарного конкурента The Sims

Компания KRAFTON, стоящая за популярной игрой PlayerUnknown’s Battlegrounds (PUBG), официально представила трейлер своего нового проекта под названием inZOI. Это игра-симулятор жизни обещает игрокам возможность создать и управлять миром по своему усмотрению, включая аспекты отношений, работы, досуга и обилие кастомизации.

По словам разработчиков, inZOI предоставит игрокам возможность стать богами внутри игры, давая им полный контроль над окружающим миром и возможностью создавать бесконечные истории, отражающие различные аспекты жизни.

Несмотря на то, что релиз игры запланирован на 2024 год, уже появились первые ранние обзоры, позволяющие представить, что ожидать от новинки в мире симуляторов жизни.