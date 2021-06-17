Opera отключила в браузере поддержку VPN для пользователей из России

17 июня Роскомнадзор начал блокировать сервисы VyprVPN и Opera VPN. В ведомстве считают, что они помогают обходить запрещённый сайты.

Следом за этим, встроенный VPN в браузере Opera перестал работать для пользователей из России. При открытии приватного окна, пропадает иконка включения VPN и всё это без обновления браузера.

Многие пользователи использовали встроенный VPN в Opera для обхода различных ограничений Роскомнадзора, но похоже, что теперь браузер будет у многих удалён из-за ненадобности.

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