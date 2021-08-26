Opel представила сверхкомпактный электромобиль

До чего только не додумываются автомобильные инженеры, чтобы удивить поклонников авто. Кто-то выпускает габаритные авто, а кто-то стремится к минимализму. Первым на рынок сверхкомпактных электромобилей вышли представители Citroen со своей моделью Ami. Но недолго место конкурентов было вакантно, его быстро оккупировал Opel.

Немецкий представитель автомобилестроения выпустил свой ответ – Opel Rocks-e. Причем в большинстве европейских стран, это чудо техники даже автомобилем не считают. Его классификация – квадроцикл, а значит прав на его управление не требуется.

Что касается самого автомобиля, то в отличие от старших братьев, его двери открываются в разных направлениях, что не совсем обычно. Opel Rocks-e имеет в составе аккумулятор на 5,5 кВт ч, а также запас хода на 76 км.

Если сравнивать с конкурентом, то запас хода увеличился на 6 км. Это же касается и веса: Opel Rocks-e легче на 15 кг. Что касается максимальной скорости, то ее увеличения не произошло: как и Citroen Ami, электромобиль из Германии разгоняется до 45 км/ч, а больше и не нужно, ведь мощность двигателя всего 8 л.с. На полную зарядку аккумуляторной батареи от стандартной розетки уходит около трех часов.

Декор внутренней части автомобиля выполнен в оттенках черного и серого цвета с добавление вкраплений желтого. Смотрится довольно органично. Внутри можно видеть совсем небольшую цифровую приборную панель, колонку, которая заменяет аудиосистему, а также печку с вентилятором, USB-порт и подстаканник. Если говорить о цене, то на рынке данный электромобиль можно будет приобрести по цене 7 000 долларов. Ах, да, размеры автомобиля: 2410х1390х1520 мм.