Инсайдер раскрыл полное название и дату показа Death Stranding 2

Известный инсайдер billbil-kun поделился новой информацией о Death Stranding 2 от гениального Хидео Кодзимы. По словам информатора, полное название будущей игры звучит как «Death Stranding 2 — On The Beach». При этом сюжет, вероятно, будет связан с морем.

Он также утверждает, что в ближайшие 15 дней ожидается «второй» анонс игры. Это может произойти в рамках мероприятия State of Play. Billbil-kun обратил внимание на намек, найденный на фотографии с Кодзимой, где на мониторе видна надпись «State_of_Play_XXXX_trailer_DS2».

Пока неизвестно, выйдет ли Death Stranding 2 одновременно на PC и PS5, или станет временным эксклюзивом для консоли.

Дата проведения конференции State of Play также неизвестна. Журналист Джефф Грабб предполагает, что она может состояться в феврале.