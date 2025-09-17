Nothing представила прошивку Nothing OS 4.0 на базе Android 16. Что нового? | The GEEK
close
Новости

Nothing представила прошивку Nothing OS 4.0 на базе Android 16. Что нового?

Открытое бета-тестирование начнется уже «скоро».

Nothing представила новую версию своей операционной системы — Nothing OS 4.0. Хотя внешних изменений не так много, разработчики говорят, что система станет быстрее и удобнее.

Что нового в Nothing OS 4.0

  • Обновленный дизайн. Пользователей ждет новый вид часов на экране блокировки, а также «чистое» и интуитивно понятное меню быстрых настроек без лишних деталей.
  • Темная тема. Появилась новая темная тема под названием «экстра», которая еще сильнее затемняет экран. Это должно снизить нагрузку на глаза и помочь сэкономить заряд батареи.
  • Улучшенная многозадачность. Теперь в системе могут «плавать» сразу две иконки приложений.
Nothing представила прошивку Nothing OS 4.0 на базе Android 16. Что нового?
  • Оптимизация приложений. Повышена скорость, отзывчивость и общая плавность работы системы.
  • Обновленная камера. В приложении камеры появились новые элементы управления, а галерея стала «умнее».
  • Защита ИИ. Система обеспечивает еще большую защиту конфиденциальности и информирование, а поведение ИИ — более «прозрачным» и простым в управлении.
  • Общие улучшения. Более отзывчивый экран блокировки и AOD, более надежное соединение по Wi-Fi и Bluetooth и улучшенная настройка яркости экрана.

Новая прошивка основана на операционной системе Android 16. Открытое бета-тестирование начнется уже «скоро».

id·210622·20250917_1436
Анатолий Почивалов

Анатолий Почивалов

С проницательным взглядом на инновации поднимаю важные вопросы и исследую потенциал нашего технологического будущего.
Google выпустила ремешки для смартфонов вслед за Apple
Еще 7 устройств Xiaomi получили бета-версию HyperOS 3
Nothing готовит «умную» экосистему и ИИ-устройства
Xiaomi минует 16-ю серию ради конкуренции с iPhone 17
Apple раскрыла стоимость ремонта iPhone 17, iPhone 17 Pro и iPhone Air
OPPO Find X9 Pro получит магнитный фотокомплект Hasselblad
Серия Vivo X300 получила вероятную дату выхода
HONOR показала дизайн MagicOS 10 — «жидкое стекло» из iOS 26 на минималках
Европейские цены на iPhone 17, iPhone Air, новые Apple Watch и AirPods Pro 3
Apple открыла предзаказ iPhone 17, iPhone 17 Pro и iPhone Air и других новинок
Sony выпустила Xperia 10 VII: компактный смартфон с OLED 120 Гц и Snapdragon 6 Gen 3
Nothing показала дизайн новых наушников Ear (3)
Nothing анонсировала Nothing OS 4.0 на базе Android 16
Наушники Nothing Ear (3) получили дату выхода
Наушники Nothing Headphone (1) появились в продаже в России
Nothing выдавала профессиональные фотографии со стоков за снятые на Phone (3)
Nothing запускает закрытый бета-тест Nothing OS 4.0 на базе Android 16
Инсайдер: Nothing планирует расширить линейку своих смартфонов
Nothing представила смарт-часы CMF Watch 3 Pro с автономностью до 60 дней
Стоит ли покупать CMF Buds Pro 2? Разбираем плюсы и минусы

Комментарии в Телеграм

Тренд

Последние обзоры

Смотреть все

  1. Обзор моноблока AOPEN WA272: универсальный рабочий инструмент для дома и офиса

    Обзоры

  2. Обзор Samsung Galaxy Z Fold 7: больше, тоньше, удобнее. Но стоит ли покупать?

    Обзоры

  3. Обзор LG UltraGear 39GS95QE-B: изогнутый OLED-монитор для геймеров и киноманов

    Обзоры

  4. Обзор Samsung Galaxy A36: проходной смартфон или надежный середняк?

    Обзоры

  5. Обзор MAIBENBEN M557: тихий трудяга на каждый день

    Обзоры

  6. Обзор realme P3 Ultra: лунная магия светящейся крышки

    Обзоры
Смотреть все обзоры