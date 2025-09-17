Nothing представила прошивку Nothing OS 4.0 на базе Android 16. Что нового?

Nothing представила новую версию своей операционной системы — Nothing OS 4.0. Хотя внешних изменений не так много, разработчики говорят, что система станет быстрее и удобнее.

Что нового в Nothing OS 4.0

Обновленный дизайн. Пользователей ждет новый вид часов на экране блокировки, а также «чистое» и интуитивно понятное меню быстрых настроек без лишних деталей.

Темная тема. Появилась новая темная тема под названием «экстра», которая еще сильнее затемняет экран. Это должно снизить нагрузку на глаза и помочь сэкономить заряд батареи.

Улучшенная многозадачность. Теперь в системе могут «плавать» сразу две иконки приложений.

Оптимизация приложений. Повышена скорость, отзывчивость и общая плавность работы системы.

Обновленная камера. В приложении камеры появились новые элементы управления, а галерея стала «умнее».

Защита ИИ. Система обеспечивает еще большую защиту конфиденциальности и информирование, а поведение ИИ — более «прозрачным» и простым в управлении.

Общие улучшения. Более отзывчивый экран блокировки и AOD, более надежное соединение по Wi-Fi и Bluetooth и улучшенная настройка яркости экрана.

Новая прошивка основана на операционной системе Android 16. Открытое бета-тестирование начнется уже «скоро».