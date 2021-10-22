Nintendo Switch OLED начала продаваться в России

Nintendo начала продавать в России новую игровую консоль Nintendo Switch с экраном OLED. В Европе продажи стартовали 8 октября, а в России начались только сегодня.

Главным отличием новой Nintendo Switch является увеличенный дисплей до 7 дюймов с экраном OLED, улучшенные динамики, порт LAN в док-станции и подставка с регулировкой наклона. Кроме того, произошли технические улучшения, которые не видны обычным пользователям.

Российская стоимость обновлённой Nintendo Switch составляет 30 490 рублей.