Не срослось — Half-Life 3 и Left 4 Dead 3 отменили из-за проблем движка Source 2
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Не срослось — Half-Life 3 и Left 4 Dead 3 отменили из-за проблем движка Source 2

Основатель и ведущий игровой премии The Game Awards Джефф Кили опубликовал в Steam интерактивное приложение The Final Hours of Half-Life: Alyx. Там он рассказал об отменённых проектах компании Valve.

Он подтвердил, что в 2013-2014 годах компания занималась разработкой Half-Life 3 и Borealis, причём сразу для VR. Однако проекты отменили.

В «тройке» планировали совместить процедурную генерацию уровней и заскриптованные сюжетные развилки. Однако из-за проблем с движком проект отменили. По той же причине отказались от Left 4 Dead 3.

Важно отметить, что проект дошёл до стадии сканирования лица Фрэнка Шелдона, который стал основой для внешности G-Man.

  • Sm.1.750

Сейчас компания размышляет о выпуске полноценного продолжения не для VR, но пока что проект лишь планируется.

А вот в Borealis планировали использовать VR. События в игре разворачивались на борту корабля «Борей», который стал легендой в мире Half-Life. Детали не сообщаются. Но известно, что в игре можно было рыбачить. Сценарий написал Марк Лейдлоу, похоже, что именно он и попал в сеть пару лет назад.

Помимо этого ожидались ещё несколько проектов, в том числе аналог Minecraft и другие игры, а также VR-шлем.

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Андрей Галадей

Андрей Галадей

Любитель железок, старых игр и Linux.

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