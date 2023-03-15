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МТС планирует осенью запустить аналог YouTube и TikTok

Компания МТС собирается сделать перезапуск игрового сервиса под названием WASD. Он превратится в смесь аналогов YouTube и TikTok.

Кроме стриминга игр, на платформе может появиться пользовательский контент — обзоры фильмов, влоги, бьюти-блоги и так далее.

cобеседник газеты «Коммерсантъ»

Идея перезапуска может обойтись МТС в 1,5-2 млрд рублей. Деньги пойдут на расширение команды, заключение контрактов, поставку оборудования и остального. Кроме того, платформа может получить ребрендинг.

В МТС пока отказались давать комментарии.

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Источник:
Коммерсантъ

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