МТС планирует осенью запустить аналог YouTube и TikTok

Компания МТС собирается сделать перезапуск игрового сервиса под названием WASD. Он превратится в смесь аналогов YouTube и TikTok.
Кроме стриминга игр, на платформе может появиться пользовательский контент — обзоры фильмов, влоги, бьюти-блоги и так далее.cобеседник газеты «Коммерсантъ»
Идея перезапуска может обойтись МТС в 1,5-2 млрд рублей. Деньги пойдут на расширение команды, заключение контрактов, поставку оборудования и остального. Кроме того, платформа может получить ребрендинг.
В МТС пока отказались давать комментарии.
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