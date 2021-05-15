Minisforum выпустит сверхкомпактный игровой ПК

Компания Minisforum известна всем в основном за счет выпуска сверх компактных ПК. Естественно, размеры таких машин не позволяют интегрировать в них игровые компоненты, а поэтому идут они в основном для офисов. Однако, разработчики решили изменить эту традицию и собрать поистине игровой сверхминиатюрный ПК. Minisforum GameMini стал первым подобным устройством.

Более того, этот агрегат может войти в топ игровых ПК. Более того, у геймера появляется возможность самому в дальнейшем сконфигурировать свой аппарат. Начинка устройства такова. Фундаментом всему служит материнская плата от Gigabyte с процессором AMD Ryzen 5 5600X (6 ядер, 12 потоков, 4,6 ГГц частота, 32 МБ кеш-памяти, 65 Вт). Также плата предоставляет возможность подключения двухканальной ОЗУ стандарта DDR4-3200, объемом 32 ГБ. Поддерживаемые накопители стандарта SSD до 1 ТБ. За обработку графики отвечает видеокарта Radeon RX 6700 XT.

Так как особенностью данного ПК является относительная открытость корпуса, то беспокоится за охлаждение не стоит. Тем более, есть два небольших кулера. Если говорить о подключении периферии, то у Minisforum GameMini есть все то, что и у стандартного ПК. Стоит сказать, что данный разработчик черпает финансирование своих устройств из краудфандинга. Что касается цен, то на данный момент они неизвестны, так же как и время появления в продаже.

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