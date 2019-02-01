Microsoft изменит схему обновлений Windows 10

Компания Microsoft в последние годы выпускала обновления Windows 10 дважды в год. Но, похоже, теперь ожидается изменение этого подхода. Суть в том, что с 2021-го года, по данным источника, схема будет иной.

Напомним, что будущей весной ожидается выход первой релизной версии модульной системы 10X для двухэкранных устройств. И потому компания перенесёт выход крупного патча для обычной «десятки» на осень. А весной будет обновляться уже новенькая 10X.

Такой подход позволит размежевать усилия и уменьшить число ошибок (по крайней мере, в теории). Ведь многие обновления последних лет страдали от кучи недоработок, сбоев и прочего, что проявлялось уже в процессе развёртывания.

Кроме того, все основные изменения ранее были доступны в весенней версии обновления, тогда как осенняя была, по сути, сервис-паком и набором исправлений, а не полноценным апдейтом.

Наконец, больший срок между обновлениями позволит также улучшить тестирование. Впрочем, здесь оптимальным решением было бы возвращение профессиональных тестировщиков, а не использование энтузиастов на этих ролях.