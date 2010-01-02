Mafia 3 мога быть совсем другой. Об этом рассказал создатель первой части

Выход Mafia: Definitive Edition приковал внимание к игре и франшизе в целом. Само собой, не обошлось и без мнения разработчиков оригинала. Сценарист, режиссёр, геймдизайнер и разработчик оригинала Даниэль Вавра хотя первоначально и был настроен пессиместично, но всё же высоко оценил современное переиздание.

Также он рассказал, что Mafia III должна была быть совершенно иной, нежели оказалась в результате.

Концепт Mafia III был великолепным. Предстояло играть за полицейского, который идёт по следам гангстера — второго протагониста игры. Это было здорово. Хоть вы прекрасно знали, что сделали, играя за гангстера, раскрыть дело за полицейского всё равно было нелегко. Жаль, что они так и не воспользовались этим сценарием. Даниэль Вавра

Другие подробности разработчик не поведал, поскольку подписывал договор о неразглашении, и до сих пор связан этими ограничениями. Потому он пока может говорить лишь об общей концепции, не вдаваясь в детали.

Отметим, что в Mafia II также были многочисленные нововведения. К примеру, там планировалась система репутации и несколько концовок. Потом это реализовали в RDR2. А несколько главных героев были в GTA V.