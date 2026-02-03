HONOR X8d с батареей 7000 мАч и тонким корпусом появился в России | The GEEK
HONOR X8d с батареей 7000 мАч и тонким корпусом появился в России

Он защищен от падений и воды, а также предлагает большой экран и 108-Мп камеру с ИИ-инструментами для обработки фото.
Редакция The GEEK сегодня в 09:29

В российских магазинах электроники стартовали продажи доступного смартфона HONOR X8d. Новинка делает ставку на большой аккумулятор, тонкий корпус и расширенные функции на базе искусственного интеллекта.

Смартфон получил тонкий корпус толщиной 7,5 мм, защиту от падений с высоты до 2 метров и влагозащиту IP65. Аккумулятор емкостью 7000 мАч поддерживает быструю зарядку мощностью 45 Вт. HONOR заявляет, что батарея сохранит более 80% своей емкости даже после 6 лет ежедневного использования.

HONOR X8d оснащен 6,77-дюймовым AMOLED-экраном с частотой обновления 120 Гц, пиковой яркостью до 3000 нит в HDR и шестью технологиями защиты зрения. Основная камера на 108 Мп поддерживает трехкратный зум и набор AI-инструментов для обработки фото.

Аппаратной основой смартфона стал процессор Snapdragon 6s Gen 2. Его дополняют 8 ГБ оперативной памяти. «Из коробки» устройство работает под управлением MagicOS 10 на базе Android 16.

На российском рынке HONOR X8d доступен в двух конфигурациях по следующим ценам:

  • HONOR X8d (8/128 ГБ) — 21 990 рублей;
  • HONOR X8d (8/256 ГБ) — 24 990 рублей.
